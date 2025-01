Palazzo Ducale festeggia un anno record anche grazie alla mostra dedicata a Federico Barocci

Palazzo Ducale di Urbino attira sempre più visitatori, nel 2024 sono stati 210mila gli ingressi alla Galleria Nazionale delle Marche. Il primo mandato del direttore Luigi Gallo si chiude con un raddoppio: nel 2021 (anno dove ancora c’erano alcune restrizioni da Covid) i biglietti staccati erano stati 105.454. Il trend di crescita è stato costante, rispetto al 2023 si segna un + 18%. E mai registrato negli ultimi 10 anni. A contribuire anche la mostra dedicata a Federico Barocci.

Galleria Nazionale delle Marche: crescono anche gli introiti

Anche gli introiti sono cresciuti dai quasi 580mila euro del 2021, ad oltre un milione del 2024, con un aumento di oltre l’80%: questo dato rappresenta un record anche rispetto agli introiti del 2019, che sfiorarono appena il milione. “Lavorare sul Palazzo Ducale e sulla collezione qui conservata significa procedere al contempo sulla ricerca e la valorizzazione di un patrimonio unico in cui si cristallizzano i valori e l’eredità culturale di una regione ricchissima di eccellenze archeologiche e artistiche molto varie, espressione di un pluralismo culturale sedimentato da secoli”, ha commentato il direttore della Galleria Nazionale delle Marche Luigi Gallo.

“Il compito mio, e dell’affiatata squadra di straordinari collaboratori con cui quotidianamente ho il privilegio di lavorare, è curare l’immenso, ma fragile patrimonio, per trasmetterlo alle generazioni future, facendo del museo uno spazio vivo, aperto al pubblico e che sappia rispondere alle esigenze della società moderna. Significa altresì aggiornare la museografia e conservare le opere rispettando la storia dell’istituzione e dei direttori che nel corso dei 110 anni dalla sua fondazione si sono susseguiti, con alcuni grandi storici dell’arte come Lionello Venturi e Pasquale Rotondi, sulle cui tracce lavoriamo. Innovare nel rispetto della tradizione per portare al pubblico una straordinaria e vivissima eredità culturale”.

