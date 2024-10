Apre a Roma la grande mostra immersiva con 16 installazioni interattive

Dopo il successo internazionale di HOUSE OF DREAMERS a Parigi, Elena e Giulia Sella hanno aperto le porte di ART OF PLAY, la più grande mostra immersiva dedicata all’arte del gioco e all’universo di Hello Kitty. In collaborazione con Vivo Concerti, questa nuova esposizione prende vita nello spazio Pratibus a Roma, nel quartiere Prati (Viale Angelico 52). I biglietti per ART OF PLAY sono disponibili su artofplay.it.

Elena e Giulia Sella, fondatrici di Postology, tornano a Roma dopo il successo internazionale di House Of Dreamers, a Parigi nel celebre Carrousel Du Louvre, e di altre esposizioni immersive come Museum of Dreamers e Candy World Experience, che dal 2022 ad oggi hanno attirato più di 1.000.000 visitatori in tutta Europa e oltre 500 milioni di impressions sui social.

“Postology continua a crescere e a innovare nel mondo dell’intrattenimento immersivo, e Art of Play ne è la testimonianza.” ha dichiarato Andrea Cecchi, CEO di Postology. “Dopo il successo internazionale di House of Dreamers e collaborazioni prestigiose come quella con Vivo Concerti, siamo pronti a inaugurare a Roma un’esperienza unica nel suo genere. Il nostro obiettivo è portare il pubblico in un mondo di meraviglia e interazione, e non vediamo l’ora di portare questo format in altre città d’Europa nei prossimi mesi.”

ART OF PLAY è un viaggio emozionale attraverso 16 installazioni interattive, innovative ed entusiasmanti, volto a riscoprire il proprio bambino interiore grazie anche alle intramontabili icone del mondo del gioco.

A rendere indimenticabile l’experience, l’orsetto mascotte Teddy che accoglierà il pubblico creando uno show spettacolare con effetti speciali multi sensoriali e Hello Kitty, il celebre character di Sanrio, per rendere omaggio a una delle più amate icone pop di sempre e protagonista di un’area che celebra il 50esimo anniversario del brand.

Hello Kitty World, grazie alla serie di installazioni dedicate a una delle più note rappresentanti della cultura kawaii, invita il pubblico a immergersi nella sua storia e nelle sue passioni lasciandosi stupire da sorprendenti scenari interattivi presenti in ogni stanza. Al termine della mostra sarà possibile concedersi una dolce pausa nell’Hello Kitty Cafe, il bar dai colori pastello che tra prodotti e decorazioni a tema permette ai visitatori di vivere un’esperienza straordinaria e senza eguali.

“Questa mostra nasce dal nostro desiderio di condividere un aspetto che ha sempre arricchito le nostre vite: il gioco come esperienza da vivere insieme” raccontano Elena e Giulia Sella. “Da bambine, giocavamo per creare mondi, e ad oggi il gioco è il linguaggio che ci lega ai nostri figli. È un invito per tutti a riscoprire il piacere dell’immersione nel mondo del gioco, per un’esperienza sorprendente da condividere.”

ART OF PLAY celebra l’importanza e la storia del gioco attraverso esperienze sensoriali tutte da scoprire attraverso le installazioni immersive.

