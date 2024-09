Il casco da sommossa della polizia decorato con circa 650 piccoli specchi

L’opera ‘Met Ball’ di Banksy è stata messa all’asta. La decisione è stata annunciata dalla piattaforma di aste online per oggetti speciali Catawiki in seguito a un aumento dell’80% delle ricerche sul suo nome lo scorso mese. L’asta è stata aperta alle 12 di oggi e terminerà alle 20:00 di domenica 6 ottobre.

Che cos’è ‘Met Ball’

‘Met Ball’ è un autentico casco da sommossa della polizia, decorato con circa 650 piccoli specchi e trasformato in una scintillante palla da discoteca. Originariamente acquistato da GrossDomesticProduct, l’azienda di articoli per la casa di Banksy, si stima che il ‘Met Ball’ possa raggiungere un prezzo compreso tra 155.000 e 200.000 euro. “L’asta – si legge in una nota – rappresenta quindi un’opportunità unica per possedere un’opera che affronta in modo audace la tensione tra controllo statale e libertà personale”.

“Rivisitando un simbolo autorevole come un casco della polizia, e trasformandolo in un oggetto d’arte celebrativo, Banksy ci invita a riflettere sul complesso rapporto tra protesta e potere – commenta l’esperto d’arte di Catawiki Edouard Dupasquier -. In linea con lo spirito provocatorio dell’artista, l’asta del Met Ball mette a disposizione di un pubblico più allargato un’opera d’arte straordinaria, per offrire un’opportunità unica sia ai collezionisti che agli appassionati”.

