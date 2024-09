L'opera di fronte alla vecchia casa dove l'attrice ha vissuto

Sophia Loren ha spento 90 candeline e la ‘sua’ Pozzuoli, la città in cui è nata, le ha tributato un omaggio. Su iniziativa del fotografo Enzo Buono e per mano di Leticia Mandragora, artista italo-spagnola, è stato realizzato un murale che raffigura l’iconica attrice partenopea, proprio di fronte la sua vecchia casa, nel comune del Napoletano. “Da tempo volevamo fare questo omaggio a Sophia e abbiamo deciso di realizzarlo in occasione del suo compleanno, anche per rilanciare questa strada poiché in pochi sanno che ha vissuto qui. Sophia è un’icona mondiale del cinema, un’artista completa, l’orgoglio della nostra terra, era giusto tributarle quest’opera che si chiama ‘la casa di Sophia’”, ha dichiarato il finanziatore Enzo Buono. “Io lavoro molto al femminile, sono poche le figure maschili che ho realizzato – ha detto l’artista Leticia Mandragora – abbiamo scelto questo scatto che era adatto al contesto e dei colori anni ’70 che richiamano agli anni di gloria di Sophia“.

