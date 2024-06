L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 27 giugno al 6 gennaio

Apre al pubblico da domani, 27 giugno 2024, al 6 gennaio 2025 alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo di Torino la mostra ‘Antonio Biasiucci. Arca‘ a cura di Roberto Koch. Terzo capitolo del progetto ‘La Grande Fotografia Italiana‘, avviato nel 2022 con la mostra di Lisetta Carmi e continuato nel 2023 con Mimmo Jodice per omaggiare i grandi maestri della fotografia del Novecento del nostro Paese.

In questa mostra, con oltre 250 fotografie esposte, per la prima volta i diversi capitoli del ‘poema utopico’ di Biasiucci vengono presentati insieme: tra potenti politici, sequenze di immagini, opere singole, lo sforzo è di realizzare una rappresentazione poetica ed estesa della vita degli esseri umani, in un periplo che tocca i temi profondi dell’esistenza, gli elementi essenziali del vivere partendo sempre dall’esperienza personale e, dunque, dagli elementi autobiografici che hanno per prima cosa formato il carattere e la sensibilità dell’artista stesso.

“Questo terzo momento dedicato alla fotografia italiana rappresenti per certi versi il momento della maturità di questo capitolo della storia e delle attività delle Gallerie d’Italia di piazza San Carlo a Torino”, dice Michele Coppola, direttore generale Gallerie d’Italia. “Arca – spiega Biasiucci – nasce dall’aver visto sulla pianta questo spazio della Manica Lunga. Sono un fotografo cresciuto a teatro penso di avere acquisito una buona dimestichezza con i luoghi e ho pensato a una mostra installativa. È un’utopia: l’ispirazione è la stiva a cui questo spazio allude, un ventre che accoglie. L’utopia è per ogni espositiva mostrare un archetipo che ha a che fare con la storia degli esseri umani. L’utopia è anche il tentativo di riscrivere la storia degli esseri umani utilizzando la fotografia”.

