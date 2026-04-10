Palermo, all’Abbazia di San Martino delle Scale si inaugura l’antica Forneria del 1500

Il complesso è tra i luoghi che hanno segnato di più la storia siciliana

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di storia, arte e spiritualità dell’Abbazia di San Martino delle Scale, a pochi chilometri da Palermo. Domenica 12 aprile, alle ore 16, l’Abate don Vittorio Rizzone inaugurerà ufficialmente l’antica Forneria (pistrinum), il locale della metà del 1500 dove i monaci benedettini producevano e cuocevano il pane per l’intero complesso e che poi divenne il forno per i preparati galenici dell’adiacente farmacia.

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del cenobio, permetterà al pubblico di scoprire un ambiente rimasto per secoli custode della cultura alimentare monastica. All’evento interverranno, oltre all’Abate, don Riccardo Tumminello OSB, responsabile delle visite e famoso per la trasmissione “Le ricette del convento”, e lo storico Igor Gelarda, che guiderà i presenti nel racconto dei segreti dell’Abbazia.

Un viaggio nel tempo tra fede e operosità. Originariamente inaugurata nel 1541 dall’abate Pietro da Piacenza, la forneria sorge nel suggestivo “chiostro dei mestieri”, cuore pulsante dell’autonomia monastica. Nel nuovo percorso espositivo, i visitatori potranno ammirare: i resti dell’antico forno cinquecentesco; oggetti storici della gastronomia locale, come le antiche formelle per la frutta martorana e stampi settecenteschi per le ostie; un erbario storico, memoria dell’antica attività dei monaci nella raccolta di erbe curative per medicamenti galenici.

“Vogliamo che la gente conosca la storia e la spiritualità benedettina che oggi più che mai è attuale e moderna – affermano dom Vittorio Rizzone e dom Riccardo Tumminello – l’Abbazia è un esempio di equilibrio e pace interiore in un mondo che ne ha estremo bisogno”.

Dalla protezione delle opere d’arte alla birra artigianale San Martino delle Scale non è solo uno dei monasteri più grandi d’Italia, ma un luogo che ha segnato la storia siciliana: dai tesori d’arte di Pietro Novelli alla protezione segreta dei capolavori del Museo Salinas durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi, questa tradizione di operosità continua attraverso la produzione della celebre birra artigianale Hora Benedicta.

L’inaugurazione si terrà nell’ambito della visita pomeridiana programmata per domenica 12 aprile con appuntamento alle 15.40 in portineria. Le visite al complesso monastico sono aperte al pubblico ogni secondo e quarto weekend del mese, previa prenotazione. Prenotazioni WhatsApp: 347 3187857 / 388 4499899. Email: visiteabbaziasanmartino@gmail.com