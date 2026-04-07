Palermo, a Palazzo Steri l’incontro “A-Kube Adv” su cultura, creatività e servizio alle imprese

L’impegno culturale, la creatività al servizio delle imprese, la valorizzazione delle iniziative sociali e del territorio. Sono i temi della conferenza organizzata da “A-Kube Adv”, mercoledì 8 aprile, alle 16,30, a Palazzo Chiaramonte Steri, in piazza Marina, a Palermo. Un incontro aperto alla cittadinanza che punta a raccontare e valorizzare tante intelligenze del territorio per un momento di dialogo tra cultura, imprenditorialità e creatività in Sicilia, ma anche a condividere nuove visioni, esperienze e prospettive. Attraverso le voci dei protagonisti, si ripercorreranno le storie di tanti siciliani che, scegliendo di restare, hanno deciso di investire nella propria regione, generando valore e costruendo eccellenze capaci di dialogare e creare connessioni con altre realtà internazionali.

Si parlerà di cultura, poesia, linguaggio e pianificazione creativa, con il professore Salvatore Lo Bue e la professoressa Maria Patrizia Allotta. A seguire, spazio alla riqualificazione territoriale con Lucenzo Tambuzzo, direttore artistico di iWorld, che condividerà la sua esperienza diretta sull’impatto della comunicazione strategica sui processi di trasformazione urbana e sociale. Infine, i temi legati al sociale con Santi Gatto, presidente dell’associazione “Sant’Erasmo Nautilus” e Anna Barbera, presidente del Centro Amazzone. Alex Garraffa, direttore creativo di “A-Kube Adv”, aprirà e modererà la conferenza.