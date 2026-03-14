Jurgen Habermas, è morto a 96 anni il celebre filosofo tedesco

Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è morto all’età di 96 anni. I suoi lavori sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave all’interno della Germania. La casa editrice Suhrkamp Verlag, ha dichiarato che Habermas è deceduto oggi a Starnberg, vicino a Monaco di Baviera. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni. La sua ampia produzione scritta ha superato i confini tra varie discipline accademiche e filosofiche, offrendo una visione della società moderna e dell’interazione sociale. Tra le sue opere più note figura il lavoro in due volumi ‘Teoria dell’agire comunicativo‘.

Habermas era nato con una palatoschisi, una malformazione del palato che richiese ripetute operazioni durante l’infanzia. Un’esperienza che contribuì a influenzare le sue riflessioni successive sul linguaggio. Il filosofo affermò di aver sperimentato l’importanza della lingua parlata come “uno strato di comunanza senza il quale noi, come individui, non possiamo esistere”, ricordando anche le difficoltà che aveva nel farsi comprendere. Parlò inoltre della “superiorità della parola” e sostenne che “la forma scritta nasconde i difetti dell’oralità”.

Habermas, che aveva 15 anni al momento della sconfitta della Germania nazista, ha avuto un rapporto ambivalente con il movimento studentesco di sinistra della fine degli anni ’60 in Germania e oltre, impegnandosi con esso ma avvertendo anche del pericolo di quello che chiamava “fascismo di sinistra” – una reazione a un acceso discorso di un leader studentesco che in seguito definì “leggermente fuori luogo”. In seguito avrebbe riconosciuto che il movimento aveva portato a una “liberalizzazione fondamentale” della società tedesca. Negli anni ’80, Habermas fu una figura di spicco nella cosiddetta “Controversia degli storici”, in cui lo storico berlinese Ernst Nolte e altri chiedevano una nuova prospettiva sul Terzo Reich e sull’identità tedesca. Tendevano a confrontare ciò che era accaduto sotto Adolf Hitler con atrocità compiute da altri governi, come la morte di milioni di persone nell’Unione Sovietica sotto Stalin. Habermas e altri oppositori sostenevano che gli storici conservatori cercassero di ridurre l’entità dei crimini nazisti attraverso tali confronti. Habermas sostenne l’ascesa al potere del cancelliere di centro-sinistra Gerhard Schröder nel 1998. Criticò l’approccio “tecnocratico” e la percepita mancanza di visione politica della successiva cancelliera conservatrice Angela Merkel, lamentandosi nel 2016 degli effetti paralizzanti sull’opinione pubblica della “coperta di schiuma della politica di Merkel che addormenta le persone.” Fu particolarmente critico nei confronti del “limitato interesse” mostrato dai politici, dai leader aziendali e dai media tedeschi nel “plasmare un’Europa politicamente efficace.” Nel 2017 lodò i piani di riforma europea del neo-eletto presidente francese Emmanuel Macron, affermando che “il modo in cui parla dell’Europa fa la differenza.”