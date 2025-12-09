Saviano a Zerocalcare: “Ti credi un puro? Nessuno di noi lo è”

Roberto Saviano contro Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech). Lo scrittore ha criticato il fumettista romano che ha deciso di non partecipare alla fiera ‘Più libri più liberi’ per protestare contro la scelta dell’Aie (Associazione Italiana Editori) di ospitare la casa editrice Passaggio al bosco, vicina agli ambienti di estrema destra.

“Si può scegliere di non andare, certo, ma proclamare ogni singola volta la propria scelta — ‘non vado lì perché c’è questo’, ‘non vado lì per quest’altro motivo’ — diventa solo un modo per dirsi e dire ai propri che si è ‘puri’, diversi, coerenti. E davvero ci cascano? Nessuno di noi è puro. Ognuno di noi lavora, volente o nolente, con multinazionali che limitano diritti sindacali o che eludono il fisco tramite piattaforme offshore e il problema è il banchetto di libri. Ma dai”, ha detto Saviano intervistato da Repubblica.

Saviano: “Invocare il sabotaggio è scivoloso”

Lo scrittore e giornalista napoletano era già intervenuto sull’argomento qualche giorno fa. “Non ho paura dei libri, venendo qui le case editrici di estrema destra hanno accettato una regola democratica quindi è una vittoria della Fiera”, aveva affermato.

“Ho sempre letto pensatori di destra, detesto Casa Pound, mi ha portato in tribunale, mi ha massacrato, hanno perso una causa e non mi hanno pagato, quindi li conosco bene. Ho sempre paura delle posizioni puritane, si può non partecipare per una antipatia ma chiamare al sabotaggio perché sono loro presenti è una roba un po’ scivolosa perché mi chiedo: quando lavoriamo per una multinazionale, come me, lì siamo puri? Quando non pagano le tasse o sfruttano i lavoratori, li ci sentiamo siamo a posto perchè lavoriamo solo sull’aspetto creativo? Sono furbate per sentirsi puri”.

La protesta delle case editrici

In occasione della fiera del libro, organizzata alla Nuvola dell’Eur, a Roma, dal 4 all’8 dicembre, alcune case editrici, tra cui Fandango, hanno oscurato simbolicamente i propri stand per mezz’ora. La protesta ha dato seguito alla lettera inviata da oltre 80 nomi della cultura che chiedevano spiegazioni all’Aie sulla presenza di Passaggio al Bosco e il forfait della fiera da parte di alcuni nomi noti (come il fumettista Zerocalcare).