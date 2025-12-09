Risolve il cubo di Rubik in meno di 7 secondi: l’impresa di un ragazzo di 19 anni

6,49 secondi: è con questo tempo che Valerio Locatelli ha vinto per il quinto anno consecutivo la finalissima della Rubik’s Italian Championship, aggiudicandosi il titolo di Campione Nazionale di Rubik’s 2025.

Organizzato dall’associazione Cubing Italy, riconosciuta come Organizzazione Regionale per l’Italia dalla World Cube Association, in partnership con Spin Master, l’azienda produttrice dell’originale cubo di Rubik, l’evento si è tenuto lunedì 8 dicembre a alla Fiera di Treviglio (Bergamo).

Valerio Locatelli, 19 anni, vive a Bracciano (Roma) e frequenta il primo anno di università a Pisa. Il cubo di Rubik è diventato per lui una vera passione nel 2017, all’età di 11 anni, quando un amico di famiglia gli ha fatto conoscere il celebre rompicapo. Incuriosito, Valerio comincia ad allenarsi da solo, aiutandosi con i video tutorial su You Tube. Questa è stata la sua settima partecipazione al torneo e la sua quinta vittoria consecutiva nella categoria “3x3x3”.

Valerio si è riconfermato inoltre per la quinta volta consecutiva anche come campione nel risolvere il cubo “3x3x3” con una mano sola. Oltre 250 giocatori da tutta Italia e da tutto il mondo si sono sfidati durante il torneo, sia nella finale della versione classica 3x3x3 vinta da Locatelli, sia nelle numerose categorie che hanno visto protagonisti cubi di diverse dimensioni e sfide bizzarre come quelle con una sola mano o addirittura bendati.