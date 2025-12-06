Frank Gehry, è morto a 96 anni il celebre architetto

È morto all’età di 96 anni l’architetto Frank Gehry, nella sua casa di Santa Monica, in California. Lo riferisce il New York Times, definendolo “uno dei talenti più formidabili e originali nella storia dell’architettura americana”. Meaghan Lloyd, a capo del suo staff, ha confermato la morte, seguita da una breve malattia respiratoria.

The Solomon R. Guggenheim Foundation and its constellation of museums mourn the loss of Frank Gehry, whose visionary architecture reshaped our institution and changed cities around the world.



From Bilbao to Abu Dhabi, Frank’s genius magnified the Guggenheim’s mission and showed… pic.twitter.com/9erTVY4TMu — Guggenheim New York (@Guggenheim) December 5, 2025

I premi vinti

Gehry, che ha progettato alcuni degli edifici più fantasiosi mai costruiti e ha raggiunto un livello di fama mondiale raramente raggiunto da altri architetti, ha vinto tutti i principali premi nel campo dell’architettura. Compreso il più prestigioso, il Pritzker Prize, che gli è stato assegnato per quello che è stato descritto come un lavoro “rinfrescante, originale e totalmente americano”. Fra gli altri riconoscimenti ricevuti, anche la medaglia d’oro del Royal Institute of British Architects, il premio alla carriera Americans for the Arts e la più alta onorificenza del suo Paese natale, il Companion of the Order of Canada.

Le sue opere più importanti

Fra i numerosi suoi capolavori figurano, oltre al Museo Guggenheim di Bilbao in Spagna, la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e l’edificio della DZ Bank a Berlino. Gehry ha continuato a lavorare fino agli 80 anni, realizzando edifici acclamati che hanno ridisegnato gli skyline di tutto il mondo. La sede centrale della InerActiveCorp, nota come IAC Building, ha assunto la forma di un alveare scintillante quando è stata completata nel quartiere Chelsea di New York City nel 2007. Il New York By Gehry, un edificio di 76 piani, una delle strutture residenziali più alte del mondo, è stato una splendida aggiunta allo skyline di Lower Manhattan quando è stato inaugurato nel 2011. Nello stesso anno, Gehry è entrato a far parte della facoltà della sua alma mater, la University of Southern California, come professore di architettura. Nel corso degli anni ha insegnato anche alla Yale University e alla Columbia University. Non tutti erano fan del lavoro di Gehry. Alcuni detrattori lo liquidavano come nient’altro che gigantesche e sbilenche reincarnazioni delle piccole città di legno di scarto che, secondo quanto da lui stesso raccontato, passava ore a costruire quando era bambino nella città mineraria di Timmins, in Ontario.