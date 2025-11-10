Da Roma a Vienna, Ilaria Maria Constantin vola al ‘ballo dei balli’

Un sogno che si avvera, un viaggio da Roma a Vienna sulle note di un valzer. Ilaria Maria Constantin, giovane studentessa romana, rappresenterà l’Italia al celebre Opernball di Vienna, uno degli eventi mondani più affascinanti e attesi della capitale austriaca. La sua proclamazione è avvenuta sabato 8 novembre all’Acquario Romano, durante la XVII edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, ideato e diretto da Elvia Venosa.

Nel cuore della serata, dedicata come sempre alla grazia e alla solidarietà, trentadue giovani debuttanti provenienti da tutta Italia – di età compresa tra i 17 e i 24 anni – hanno danzato accompagnate dagli Allievi Ufficiali dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, rinnovando la magia e l’eleganza di una tradizione senza tempo.

Condotta da Marianna Taormina, la serata si è aperta con gli inni nazionali di Austria e Italia, seguiti dalle coreografie delle “Farfalle Luminose” della compagnia Lumen Invoco. Dopo il saluto dell’Ambasciatore d’Austria in Italia, Michael Rendi, il Gran Ballo ha dedicato un momento speciale al sostegno dell’associazione “Frida – Donne che sostengono le donne”, riaffermando la propria vocazione solidale.

Tra le esibizioni artistiche più applaudite, la voce di Valeria Valente con la coreografia firmata da Steve La Chance e interpretata da Alice Savia e Alessandro Perrelli, e la performance dei ballerini parigini Sarah Barbier e Nathan Baudy Floch su “Anastasia – Once Upon a December”, che ha incantato gli spettatori per intensità e poesia.

Elvia Venosa, ideatrice e anima del Gran Ballo, ha sottolineato il valore emozionale e umano del progetto: «Amo ogni attimo di questa esperienza perché mi regala emozioni indescrivibili. L’entusiasmo dei ragazzi è la mia forza e la mia cura per restare giovane nell’anima. Il nostro obiettivo è offrire occasioni per incontrarsi, per non sentirsi soli e per costruire insieme un futuro migliore, dove il ballo diventa linguaggio di gentilezza e speranza».

Il momento più atteso è arrivato con la consueta Cerimonia della Corona, in cui Ilaria Maria Constantin e l’allievo ufficiale Alessandro Salvatore Vitale sono stati annunciati come vincitori. L’emozione è culminata con l’invito “Alles Walzer!” e le note di “Sul bel Danubio blu”, eseguite dall’orchestra “Vincenzo Bellini di Roma” diretta dal maestro Lorenzo Lupi. Il salone si è trasformato in un trionfo di luci, abiti bianchi e sorrisi, mentre le coppie aprivano le danze in un’atmosfera sospesa tra sogno e fiaba.

La serata, patrocinata dalla Città di Vienna, dall’Ambasciata d’Austria in Italia e dal Ministero della Difesa Austriaca, si è conclusa con il DJ set di Daniele Paggi e Andrea “Sax” Verlingieri, che ha portato un tocco contemporaneo a un evento capace di unire tradizione, eleganza e solidarietà.

Il Gran Ballo Viennese di Roma ha inoltre annunciato un nuovo sodalizio con il Ball des Parisiennes, in programma a Parigi il 20 giugno 2026. Una partnership ideale, all’insegna del dialogo culturale e dell’amore per la danza, che conferma come anche oggi il valzer possa essere una lingua universale di grazia, incontro e speranza.