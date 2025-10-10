Nobel per la Letteratura 2025, premio a Krasznahorkai: viaggio attraverso le sue opere

“Ha scritto e creato un’opera eccezionale dopo l’altra. E ora scopriamo che il corpus della sua opera, a quarant’anni dalla pubblicazione del suo primo romanzo e dopo quasi mezzo secolo di pura eccellenza, è davvero encomiabile”. Steve Sem-Sandberg, membro del comitato Nobel commenta le opere dello scrittore ungherese László Krasznahorkai vincitore del Premio Nobel per la letteratura per la sua “opera avvincente e visionaria che, in mezzo al terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Diverse opere, tra cui i romanzi di esordio, “Satantango” e “La malinconia della resistenza”, sono state trasformate in film dal regista ungherese Béla Tarr. “Se ti siedi su una sedia o un divano e inizi a leggerle, continuerai a farlo fino al mattino successivo e poi sarai soddisfatto”, ha aggiunto Steve Sem-Sandberg.