Libri: esce il 7 ottobre “La ragazza di Luce”, romanzo d’esordio di Germano Antonucci

Uscirà il prossimo 7 ottobre per Terrarossa Edizioni (collana Sperimentali) “La ragazza di luce”, il romanzo d’esordio di Germano Antonucci, abruzzese d’origine ma da anni a Milano dove ha lavorato come giornalista al «Corriere della Sera» e a «Vanity Fair». Attualmente è responsabile dei contenuti digitali di Mediaset.

Ambientato a Lume, un paese di montagna segnato da una frana che tutti ricordano come la Catastrofe, il libro racconta l’amicizia e il passaggio all’adolescenza di tre ragazzi – Nina, Ruben e Niccolò – che, tre anni dopo l’evento, si ritrovano a fare i conti con la misteriosa apparizione di quella che tutti, in paese, chiamano la ragazza di luce. Chi è la figura comparsa dal nulla, la notte in cui la montagna è franata sulle case? Un angelo mandato da Dio solo una madre in fuga? Tra segreti inconfessabili, sassi magici, filastrocche di streghe e presunti miracoli, sarà la forza di un’amicizia – e il potere dell’immaginazione – a smascherare il più meschino degli inganni. Vincendo così il dolore che ciascuno dei giovani protagonisti si porta dentro.

Con una prosa tersa e incalzante, Antonucci supera i confini del noir per dar vita a un romanzo di formazione che unisce tensione narrativa e riflessione sul peso della memoria collettiva.

“La ragazza di luce” sarà disponibile nelle librerie e negli store online dal 7 ottobre.