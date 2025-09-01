Harry Potter, oggi si celebra il ‘back to Hogwarts’ Day: cosa fare a Milano

Ogni anno il primo settembre, oggi, tutto il mondo celebra il Back to Hogwarts, un evento iconico e attesissimo dai fan di Harry Potter. Proprio la mattina del 1° settembre, infatti, giovani maghi e streghe arrivano al binario 9 e ¾ per salire a bordo dell’Hogwarts Express per iniziare un nuovo anno magico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

In Italia quest’anno l’appuntamento per tutti i fan di Harry Potter è al Teatro Nazionale di Milano, tematizzato per l’occasione, dalle ore 08.45 alle ore 14.00 circa, con attività speciali, sorprese, grandi ospiti e tanta magia, in attesa dello scoccare delle ore 11.00, il momento più atteso che segna l’effettiva partenza dell’Hogwarts Express dal binario 9 e ¾, per l’inizio del nuovo anno scolastico. Per la prima volta, inoltre, l’evento, organizzato da Warner Bros. Discovery Italia, sarà visibile in live streaming per tutti sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok.

Ad accogliere i fan di Harry Potter anche aree tematizzate ed elementi iconici della saga per foto memorabili e per un divertimento assicurato, grazie alla collaborazione con Geox, Lego®, Roncato e Witor’s.

Le celebrazioni in Tv e al cinema per Harry Potter

Dal 28 agosto al 3 settembre tornerà al cinema ‘Harry Potter e Il Calice di Fuoco‘, il quarto iconico capitolo della serie di film di Harry Potter, diretto da Mike Newell, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario. Sarà l’occasione per i fan di Harry Potter di rivivere sul grande schermo le emozioni del torneo Tremaghi, e per i fan più giovani di vedere per la prima volta il film in sala.

Su Sky Cinema torna la magia con una nuova edizione del pop-up channel Sky Cinema Harry Potter: dal 30 agosto al 7 settembre saranno programmati gli 8 film della saga cinematografica, ‘Animali Fantastici e Dove Trovarli’, il documentario ‘David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto’ e ‘Harry Potter 20º anniversario – Ritorno a Hogwarts’, tutti disponibili anche on demand e in streaming su Now.

La mostra a Milano

Dal 19 settembre arriva a Milano ‘Harry Potter: The Exhibition‘, l’attesissima mostra dietro le quinte che celebra i momenti iconici, i personaggi, le ambientazioni e le creature magiche viste nei film di Harry Potter e Animali Fantastici, così come le meraviglie dell’esteso universo di Harry Potter, inclusi costumi, oggetti di scena e immagini dalla produzione di Broadway vincitrice del premio Tony® Harry Potter and the Cursed Child, ospitata in Italia al The Mall (Piazza Lina Bo Bardi, Piazza Alvar Alto 1).

I visitatori potranno vedere da vicino tutto, dai costumi originali agli autentici oggetti di scena, mentre intraprendono un viaggio personalizzato attraverso ambientazioni innovative, straordinarie e magiche, attraverso oltre 20 sezioni, tecnologie interattive e tante attività, come la ricerca delle icone del Boccino d’Oro™ all’interno del percorso dell’Exhibition.