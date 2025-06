Il celebre romanziere britannico di spy story e thriller aveva 86 anni

Frederick Forsyth, autore de ‘Il giorno dello sciacallo‘ e di altri thriller bestseller, è morto dopo una breve malattia. Lo ha reso noto il suo agente letterario. Aveva 86 anni.

Jonathan Lloyd, il suo agente, ha dichiarato che Forsyth è morto a casa nelle prime ore di lunedì, circondato dalla sua famiglia. “Piangiamo la scomparsa di uno dei più grandi scrittori di thriller al mondo”, ha detto Lloyd.

Forsyth ha prestato servizio come pilota della Royal Air Force prima di diventare corrispondente estero e romanziere. ‘Il giorno dello sciacallo’, pubblicato nel 1971, lo ha portato alla fama mondiale. Il thriller politico su un assassino professionista è stato trasformato in un film nel 1973 e, più recentemente, in una serie televisiva con Eddie Redmayne e Lashana Lynch. Ha scritto più di 25 libri, tra cui ‘L’afgano’, ‘La lista degli assassini’ e ‘Il pugno di Dio’, che hanno venduto oltre 75 milioni di copie.

