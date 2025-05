Riapre lo storico spazio culturale fondato da Mimì Pecci Blunt nel 1958

“Ci teniamo tantissimo ad aver restaurato questo teatro, una piccola storia all’interno di questa grande città che ha tantissime e grandissime storie. Proprio perché Mimì Pecci Blunt, la donna che ha creato questo teatro, era una donna eccezionale, abbiamo voluto con il nostro lavoro riportarlo il più possibile a quella che era la sua idea, e cioè essere un centro dove potranno esprimersi artisti di diverse discipline”. Così Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior e che adesso ha assunto anche la guida dello storico teatro di Roma, fondato da Mimì Pecci Blunt nel 1958. “Un regalo straordinario alla città – è invece il commento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – uno spazio culturale con una storia importantissima. Un teatro meraviglioso che oggi riapre dopo un restauro di grandissima qualità”. Secondo il primo cittadino, il Teatro della Cometa “si candida a essere un polo culturale, multidisciplinare e creativo”. “Siamo grati a Maria Grazia Chiuri per il suo impegno”, ha aggiunto Gualtieri che ha concluso: “Quando riapre un teatro con questa storia e questo blasone è una notizia bellissima per la nostra città e non solo per Roma”.

