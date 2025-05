E’ disponibile ‘E invece fr*gna!”, il nuovo libro di Fabrizio Delprete. L’autore, reduce dal successo di ‘Caro Jannik ti scrivo’, dedicato al numero 1 del tennis mondiale, stavolta affronta piani più introspettivi – e non solo – con un’opera che, come sottolinea lo stesso Deprete, già dal titolo rappresenta “più che altro un grido un grido. Più che un claim, una visione. Dalla mitologia alla quotidianità, da Prometeo che ruba il fuoco agli dèi a un adolescente che si inventa editore, passando per chi combatte ogni giorno contro una diagnosi, contro un destino già scritto, contro un mondo che ti vuole in silenzio – spiega -. ‘E invece fr*gna!’ diventa uno sguardo nuovo sul mondo: ironico, coraggioso, tenace. Non è uno slogan motivazionale, né una formula magica. È un mantra necessario. Una risata in faccia al “non ce la farai”. Una carezza a chi cade. Un applauso silenzioso a chi si rialza senza far rumore. È la celebrazione della forza invisibile di chi resiste, della dignità che si nasconde nei dettagli, della bellezza inattesa che arriva proprio quando avevi smesso di cercarla. Un inno alle seconde possibilità, ai piani che cambiano, ai finali riscritti con la penna della libertà. Dentro queste pagine si intrecciano storie, pensieri, sberleffi e vertigini. Perché alla fine, invece fregna non è solo uno slogan o una risposta: è un modo di stare al mondo. Con leggerezza. Con ostinazione. Con meraviglia”.