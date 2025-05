A Palazzo delle Marche la presentazione della tavola rotonda 'Design ed ergonomia, il patrimonio delle Marche'

Si svolgerà mercoledì 7 maggio a partire dalle 9,30 all’Auditorium del Liceo artistico “E.Mannucci” di Ancona la Tavola rotonda dal titolo “Design ed ergonomia, il patrimonio delle Marche”, a cura del professor Giordano Pierlorenzi, direttore di Artium Universitas CNIPA Aps, con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche. La presentazione nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo delle Marche con l’intervento del presidente del Consiglio regionale Dino Latini che, sui temi del design e dell’ergonomia, ma anche su quelli del paesaggio e dell’ambiente, ha depositato una proposta di legge.

La tavola rotonda

La Tavola rotonda vedrà intervenire esperti e professionisti del settore della moda, dell’arte, del design di ricerca, dell’ergonomia applicata alla produzione di eccellenza, dei settori produttivi. Si parlerà anche di ambiente, territorio e scuola, con particolare riferimento all’orientamento didattico dei giovani – così come ha avuto modo di sottolineare Giovanna Sapio, responsabile cultura di Artium Universitas CNIPA Aps, anticipando anche un ciclo di incontri organizzati sul territorio (Senigallia, Ancona e Numana). “Noi marchigiani abbiamo la qualità di essere grandi creatori e innovatori – ha evidenziato Pierlorenzi – purtroppo non abbiamo altrettanta capacità di promuovere, coordinare e scambiare conoscenze. Per questo – ha precisato – la tavola rotonda e la proposta di legge del Presidente Latini sono ottime occasioni per parlare e far dibattere su questi temi”. La Tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Stefano Fabrizi.

Gli obiettivi della Proposta di legge

“Obiettivi della legge – ha rilevato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini – sono quelli sostenere ricerca e innovazione scientifica. Design ed ergonomia si intendono perciò attività strettamente connesse ad una produzione che non solo soddisfi i bisogni e le necessità degli utenti, ma che abbia rispetto della sostenibilità economica, sociale e ambientale, della salute, della sicurezza e persegua il benessere degli stessi fruitori”.

