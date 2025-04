Nel corso di una cerimonia a Palazzo delle Marche sono stati assegnati nuovi encomi dell’Assemblea legislativa a realtà imprenditoriali simbolo dei territori e delle loro eccellenze. Il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha accolto in Sala Ricci i rappresentanti delle aziende con i vicepresidenti Gianluca Pasqui e Maurizio Mangialardi, il consigliere segretario Pierpaolo Borroni e il consigliere regionale Giacomo Rossi.

“Le aziende che oggi premiamo – le parole del presidente Latini – sono la testimonianza di un territorio che non si arrende, sa reinventarsi e riesce ad affrontare con dignità e spirito di iniziativa le sfide di un’economia in continua evoluzione. Con questi encomi – ha sottolineato – celebriamo il valore umano e sociale dell’impresa. Siete per noi esempi di identità, forza e tradizione”. Ventuno le aziende premiate, dalle più longeve, con oltre un secolo di storia, alle più giovani, spaziando dall’artigianato all’agroalimentare, dalla manifattura all’arredo. “Ascoltare le vostre storie – ha affermato il Vicepresidente Pasqui – è sempre una lectio magistralis che ci aiuta a conoscere la realtà e a svolgere con più consapevolezza il nostro ruolo”. Anche nell’intervento del Vicepresidente Mangialardi la gratitudine “per essere riferimenti, punti saldi per tutta la comunità, in una fase storica ed economica che ci disorienta”. “La vostra voce – ha confermato Borroni – ci riempie di orgoglio e insieme a voi vogliamo rilanciare il nostro territorio”.

Le aziende delle Marche

Presenti imprenditrici e imprenditori di generazioni diverse, accompagnati dalle famiglie e dai rappresentanti delle amministrazioni comunali dove operano. Hanno partecipato i sindaci di Monte Cerignone, Davide Giorgio Giorgini, e di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e la vice sindaco di Sarnano Cristina Tartabini. La cerimonia si è conclusa con la firma nel “Libro degli encomi” che sarà conservato a Palazzo delle Marche per documentare i protagonisti dei riconoscimenti assegnati dall’Assemblea legislativa.

Le imprese premiate

Sono 21 le aziende che hanno ricevuto l’encomio. Artigianvetro di San Severino Marche, Balneare Il Faro di Porto Recanati, Caffè Pascucci Torrefazione di Monte Cerignone, Cedis Migliarini di Osimo, Cimas Ristorazione di Urbania, Collesi Group di Apecchio, Comap Italia di Apecchio, Fapam di Appignano, Fieramosca di Agugliano, Hotel Ristorante “Il Cavaliere” di Camerino, Logis by Gymnasium di Fabriano, “Casa del Pane” di Fabriano, Parrucchiera Serenella di Camerino, Pasticceria 3P di Osimo, Castellino-Ralò di Matelica, ristorante “La Chiusa da Carola” di Agugliano, Rototec di Lunano, Salumificio Monterotti di Sarnano, Scatolificio TS di Montecosaro e Techpol di Morro d’Alba, Tontarelli di Castelfidardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata