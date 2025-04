Il convegno è stato organizzato dal Consiglio regionale alla Mole Vanvitelliana di Ancona

I temi della comunicazione istituzionale e della organizzazione e gestione del cerimoniale al centro del Convegno organizzato dal Consiglio regionale delle Marche e tenutosi all’Auditorium “O. Tamburi” della Mole Vanvitelliana di Ancona. Gli argomenti sono stati affrontati tenendo in considerazione sia i diversi approcci del soggetto attuatore, pubblica amministrazione, aziende e altre organizzazioni civiche, sia il contributo offerto dalle nuove tecnologie, quali social network e intelligenza artificiale.

Il messaggio del presidente Latini

In apertura il messaggio del presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, che ha evidenziato come “gli strumenti della comunicazione istituzionale e del cerimoniale sono da considerare non semplici formalità o prassi, ma l’ossatura su cui si costruisce una relazione sana, partecipata e trasparente con i cittadini, le comunità e tutte le parti che compongono il territorio”. Ad intervenire poi il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, il viceprefetto di Ancona, Davide Garra, e l’assessore regionale Goffredo Brandoni.

L’intervento di Emanuele Frontoni

“Grande opportunità da maneggiare con cura” – ha ammonito Emanuele Frontoni (foto), docente Unimc e co-director VRAI Lab, riferendosi all’intelligenza artificiale applicata alla comunicazione istituzionale ed il cerimoniale. “Missione comune – ha aggiunto Frontoni – è quella di utilizzare l’A.I. tenendo conto di trasparenza e etica, in un rapporto di fiducia reciproca, a supporto delle necessità del genere umano, delle istituzioni e delle imprese”.

Durante la stessa sessione di lavoro sono intervenuti Massimo Sgrelli, direttore scientifico Accademia del Cerimoniale, già Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Vincenzo Varagona, giornalista e presidente dell’Unione Cattolica della Stampa italiana.

Le competenze e gli strumenti

Nella successiva sessione del Convegno dal titolo “Le competenze e gli strumenti” gli interventi di Anna Fosson, cerimonialista, già responsabile del Cerimoniale e Comunicazione istituzionale della Regione Valle d’Aosta, autrice del volume “L’essenziale del cerimoniale”, Barbara Ronchi della Rocca, giornalista, scrittrice, esperta di buone maniere e storia del galateo, e Tiziana Busato, docente, esperta di business etiquette e relazioni internazionali, su Business etiquette, il cerimoniale contemporaneo e la comunicazione interculturale. Nel pomeriggio la chiusura dei lavori con esperienze condivise ed esercitazioni pratiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata