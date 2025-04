A Palazzo delle Marche la cerimonia degli encomi con il presidente Dino Latini, il Vicepresidente Maurizio Mangialardi e il consigliere regionale Giacomo Rossi. Tra i premiati il pittore Sandro Trotti, il capo tecnico del pilota Jorge Martin e il titolare di un agriturismo che salvò una donna durante l’alluvione

“Ogni singola storia che oggi celebriamo rappresenta un tassello fondamentale nel mosaico della nostra identità regionale fatta di impegno, talento, sacrificio e spirito di comunità”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha aperto una nuova cerimonia dedicata agli encomi a Palazzo delle Marche, alla quale hanno partecipato il vicepresidente Maurizio Mangialardi e il consigliere regionale Giacomo Rossi. Gli otto protagonisti hanno età e curricula molto differenti l’uno dall’altro, “ma tutti – ha proseguito Latini – hanno dimostrato con la loro dedizione che l’eccellenza non ha confini e che, con impegno e passione, è possibile raggiungere traguardi straordinari”.

I marchigiani premiati

I marchigiani premiati sono il campione di tennistavolo di Senigallia Massimo Costantini; il tecnico elettricista, responsabile di palcoscenico, Gabriele Santarelli di Osimo, classe 1941, e il giornalista Matteo Tacconi, autore di reportage da zone di guerra. L’ encomio dell’Assemblea legislativa è andato anche al Comandante dei Carabinieri di Tavoleto, Alfredo Severini, intervenuto per salvare un ragazzo colto da crisi convulsiva, e a Francesco Tansella, ventottenne osimano, fondatore della start-up Olivia, specializzata nell’interpretazione dei dati a supporto della ristorazione. Per il contributo all’arte contemporanea riconoscimento al pittore Sandro Trotti, nato a Monte Urano nel 1934, mentre per il ruolo di capo tecnico del pilota Jorge Martin, vincitore del MotoGP 2024, l’ingegnere urbinate Daniele Romagnoli, rappresentato dalla figlia Bianca. Premiato, su proposta del consigliere Rossi, anche il titolare dell’agriturismo Ca’ Serrantonio di Piobbico, William Ferri, autore del salvataggio di una donna durante l’alluvione nel settembre del 2022.

“Vi auguro di continuare a ispirare le generazioni future – ha concluso Latini – affinché le Marche possano sempre essere una regione che guarda avanti, forte della sua tradizione e delle sue straordinarie risorse umane”.

