Una nuova esposizione a Parigi celebra la storia della moda, indossata da Snoopy e dalla gang dei Peanuts. “Snoopy In Style”, che apre sabato, rende omaggio a Charles M. Schulz e alle sue amate creazioni, esaminando l’evoluzione degli abiti dei personaggi e il loro contesto in — e l’influenza su — la cultura popolare in vista del 75° anniversario della striscia a fumetti dei “Peanuts” il 2 ottobre.

La prima volta che Schulz disegnò Charlie Brown, non aveva la sua iconica maglietta a zig zag. La posizione di Piperita Patty su cosa indossare per andare a scuola precede un cambiamento legislativo per l’uniforme delle ragazze. E Snoopy è stato vestito da alcuni dei migliori stilisti del mondo, da Chanel a Fendi a Vivienne Westwood. Settantaquattro outfit creati per le versioni in peluche di Snoopy e sua sorella sono in mostra, inclusi quelli progettati da Dolce & Gabbana, Betsey Johnson, Zac Posen e Christian Siriano.

“Abbiamo bambole di ogni singolo stilista da tutto il mondo. Chanel è qui. Karl Lagerfeld è qui. Dolce & Gabbana, Balmain,” ha detto Melissa Menta, dirigente di Peanuts Worldwide. “Abbiamo anche 18 set di bambole che includono Lacoste e anche Valentino di Alessandro Michele.” La vedova di Schulz, Jeannie Schulz, che è anche fondatrice del Charles M. Schulz Museum and Research Center, ha dichiarato che il fumettista “capiva che i personaggi delle strisce comiche dovevano avere uno stile.” “Si è reso conto, dopo un po’, che bisogna sapere subito chi è il personaggio e cosa rappresenta. È stato allora che Charlie Brown ha ottenuto la striscia e Lucy il vestito dipinto e Sally il fiocco,” ha detto.

La mostra mette in evidenza una differenza culturale su come i Peanuts siano stati abbracciati negli Stati Uniti e in Europa, ha detto Menta. “Negli Stati Uniti, li conosciamo attraverso questi speciali classici: ‘Charlie Brown Christmas’ è qualcosa per cui la maggior parte degli americani abbraccia davvero i Peanuts. Ma qui in Europa, è più spesso conosciuto come un marchio di moda,” ha detto.

Anche la moda vintage ispirata a Snoopy e amici è in mostra, da stilisti come Marc Jacobs e Jean-Charles de Castelbajac – il cui affetto per Snoopy ha portato a un momento indimenticabile in passerella nel 1989, quando Vanessa Paradis ha sfilato con una giacca interamente coperta da peluche di Snoopy per la sua collezione autunno-inverno. C’è anche la sua statua “King Snoopy”, mentre altrove nell’esposizione sono esposti oggetti vintage dei Peanuts risalenti agli anni ’60.

Alla domanda su perché i Peanuts continuano a esercitare fascino dopo 75 anni, Jeannie Schulz ha detto che non potrebbe dire “quanto sia dovuto solo al fatto che quel cane è davvero carino, molto amabile e dolce… (e) quanto anche la striscia comica rappresenti l’umanità.” “I personaggi della striscia comica, anche Snoopy, si preoccupano se le persone li apprezzano,” ha detto. “Charlie Brown non sa chi lo apprezza e come si inserisce nel mondo.” L’esposizione gratuita si terrà dal 22 marzo al 5 aprile all’Hôtel du Grand Veneur nel quartiere del Marais a Parigi.

