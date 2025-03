Nella nuova Appendice XI dell’Enciclopedia Italiana, curata da Elena Vivaldi, viene ripercorsa la storia del termine

Nella voce Disabilità della nuova Appendice XI dell’Enciclopedia Italiana, curata da Elena Vivaldi, l’Istituto Treccani invita a superare le espressioni lessicali discriminatorie, tra cui il termine “minorato” ancora presente nella Costituzione alcune espressioni, come handicappato e minorato sono considerate non rispettose e offensive.

Per quanto riguarda “minorato”, il termine è utilizzato nell’art. 38 della Costituzione, secondo il quale “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. Nella voce Disabilità della nuova Appendice XI dell’Enciclopedia Italiana Treccani curata da Elena Vivaldi viene ricostruita in maniera approfondita la storia della diversità, considerata oggi come ricchezza che la società deve saper leggere e tradurre, e si sottolinea la necessità di utilizzare un linguaggio che tuteli tutte le persone con disabilità, essendo la disabilità una delle possibilità in cui la dimensione umana si esplica.

Anche il linguaggio rappresenta, secondo la Treccani, uno degli strumenti per attuare l’eguaglianza sostanziale ed eliminare le situazioni di svantaggio che non assicurano alle persone con disabilità pari opportunità, a partire dal mondo del lavoro con la predisposizione di soluzioni ragionevoli per l’accesso e la crescita professionale, anche attraverso un’adeguata formazione.

Per la Treccani il linguaggio utilizzato nell’art. 38 della Costituzione – secondo il quale “i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale” – va considerato coerente con la mentalità dell’epoca in cui la Costituzione fu scritta, ma non più conforme, oggi, allo spirito e alle finalità proprie della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

