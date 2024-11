Si è ufficialmente aperta mercoledì sera con la prima del Simon Boccanegra di Verdi la stagione 2024-25 del Teatro dell’Opera di Roma. Sul red carpet tanti visi noti e meno noti, un trionfo di smoking e abiti lunghi. Tra gli invitati che hanno sfilato sul tappeto rosso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera e il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone e poi Gaetano Caltagirone, oggi sovrintendente al “Maggio musicale fiorentino” ed ex ad Rai. “Una bellissima serata, con un’opera davvero importante ed impegnativa come il Simon Boccanegra che apre una stagione che si annuncia straordinaria e con numeri importanti per il teatro Costanzi”, ha detto il primo cittadino della Capitale.

