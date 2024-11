Gli effetti delle elezioni Usa si riflettono anche nel linguaggio comune. Il Vocabolario Treccani on line ha scelto come parola del giorno il neologismo “muskiano”, che ha cominciato ad essere utilizzato recentemente anche dai media, per indicare ciò che appartiene e riguarda l’imprenditore Elon Musk, grande sostenitore del nuovo presidente americano Donald Trump.

“Che appartiene all’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese Elon Musk; che è caratteristico dell’attività, del modo di pensare e di comportarsi di Elon Musk” si legge nella definizione sul sit. “Derivato dal nome proprio (Elon) Musk con l’aggiunta del suffisso -iano”.