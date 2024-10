Presente il microfono a bobina magnetica utilizzato per il primo annuncio radiofonico il 6 ottobre 1924

Nella Sala Marconi di Palazzo Madama saranno esposti fino a domenica il microfono a bobina magnetica utilizzato per il primo annuncio radiofonico il 6 ottobre 1924, un ricevitore a valvole, un Carillon in scatola lignea utilizzato come stacco tra programmi che riproduceva il canto di un uccellino e un microfono a granuli di carbone. Sono esposti anche documenti storici relativi al senatore Guglielmo Marconi, inventore della radio, provenienti dall’Archivio storico del Senato. Lo rende noto il Senato, nel giorno in cui in Aula si è tenuta la commemorazione per i 100 anni della radio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata