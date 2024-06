L'allestimento è un viaggio nella carriera dell'artista dagli anni Sessanta a oggi per raccontare il suo approccio creativo

Apre al pubblico oggi, giovedì 20 giugno, al Maxxi di Roma la mostra monografica, ‘Giovanni Anselmo. Oltre l’orizzonte‘. La mostra è il frutto della prestigiosa collaborazione con il Guggenheim Museum Bilbao. La mostra, a cura di Gloria Moure, è un focus completo sulla ricerca di Anselmo (Borgofranco d’Ivrea, 1934 – Torino, 2023), nonché l’ultima da lui progettata prima della sua scomparsa lo scorso dicembre e, per questo motivo, costituisce una parte importante della sua eredità artistica.

Un viaggio nella carriera di Giovanni Anselmo dagli anni Sessanta a oggi per raccontare l’approccio creativo di un artista che ha indagato attivamente e con grande sensibilità le energie, le forze e le dinamiche che governano l’universo. Tra il visibile e l’invisibile, le trenta opere in mostra che provengono in gran parte dalla collezione dell’artista e da importanti collezioni private di tutta Europa, restituiscono al pubblico il ritratto di un artista legato al gruppo dei Poveristi, ma che al contempo ha saputo smarcarsi da qualsiasi etichetta creando il proprio alfabeto artistico, che nella fisicità, nei concetti di spazio e di tempo nonché nell’ampia gamma di mezzi ed elementi adoperati ha trovato la sua identità.

