"Saviano non ci sarà", ha aggiunto il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività legate alla partecipazione italiana

“Scurati è stato invitato” alla Buchmesse 2024 dove l’Italia sarà ospite d’onore, ma “ha preferito non esserci“, nell’ambito del programma italiano. Lo ha detto Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia quale Paese d’onore alla Fiera del Libro di Francoforte, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione presso la Literaturhaus Frankfurt a Francoforte sul Meno. Altri autori, come Paolo Giordano e Alessandro Piperno, non saranno presenti “perché avevano altri impegni”, ha spiegato ancora Mazza. Il direttore della Buchmesse, Juergen Boos, ha poi aggiunto che Scurati sarà comunque ospite della casa editrice tedesca alla Fiera del Libro di Francoforte.

Mazza: “Saviano non ci sarà, voce a chi finora non l’ha avuta”

Nemmeno Roberto Saviano sarà presente alla Buchmesse 2024 nell’ambito del programma italiano “perché, da un lato, abbiamo voluto dare voce a chi finora non l’ha avuta. Dall’altro, tra i criteri che ci hanno ispirato, c’è stato anche quello di scegliere autori le cui opere fossero completamente originali, quindi si è fatto questo tipo di scelta”, ha aggiunto Mazza. Il direttore della Buchmesse, Juergen Boos, ha poi spiegato che alla Fiera “ci sono anche le case editrici tedesche, quindi ci saranno anche altri autori ospiti, tra cui Saviano”.

Buchmesse, padiglione dell’Italia ospite d’onore “come una grande piazza”

Il padiglione italiano alla Buchmesse 2024 (16-20 ottobre), dove l’Italia torna a essere Paese ospite d’onore dopo 36 anni, rappresenterà “una grande piazza italiana, dove ci si può sentire a casa“. Lo ha detto Stefano Boeri, architetto e autore del Padiglione Italia, durante la conferenza stampa di presentazione dell’Italia ospite d’onore alla Buchmesse 2024 a Francoforte.

L’obiettivo è quello di “portare la letteratura in piazza“, ha sottolineato Boeri, ricordando come già molti festival letterari avvengono nelle piazza italiane. “La piazza luogo aperto e imprevedibile, che può accogliere eventi di ogni genere. Portiamo questo spazio a Francoforte, rispettando la grammatica della piazza italiana, dal portico all’androne. Il padiglione si svilupperà su 600 metri quadri, dove si svolgeranno i vari eventi durante la fiera. Sarà circondato da 33 colonne, elemento fondamentale che caratterizza la storia delle piazze italiane. Si tratta di un’idea semplice ma efficace, per provare la sensazione di entrare nel centro storico italiano e sedersi per un caffè in una piazza dove può succedere di tutto”, ha spiegato ancora Boeri.

