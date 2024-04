E' stato presentato allo store Mondadori di Piazza del Duomo, a Milano

“Nulla è un ostacolo se si fa con amore, passione e perseveranza. E sempre con lo sguardo rivolto al bene comune”. È questo il cuore del messaggio del ‘Teorema della passione’, autobiografia di Mariastella Giorlandino, come spiegato dalla stessa autrice nel corso della presentazione del libro allo store Mondadori di Piazza del Duomo, a Milano. Testimonial d’eccezione, il cantautore Al Bano, che per il pubblico presente ha anche intonato alcune strofe di ‘Cara terra mia’. Il primo capitolo del libro, infatti, parte proprio dalla ‘forza invisibile delle radici’, quelle familiari e quelle culturali, come ha sottolineato il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara nel messaggio letto dal suo consigliere politico Vincenzo Mannino. L’altro aspetto del libro evidenziato da Valditara è la “passione” da cui il libro trae il suo titolo, “un “propellente necessario – secondo il ministro – per contribuire all’insegnamento e all’educazione dei ragazzi”. “Questo libro è dedicato a mio figlio Fabio Massimo. Nasce dal desiderio di poter lasciare qualcosa ai ragazzi di oggi, spesso disorientati. Sento molta superficialità intorno, e riuscire a dare ai giovani e anche ai genitori un’idea di come poterli aiutare è fondamentale. Prima lo facevo attraverso la pittura, ora con le parole”, ha detto Giorlandino.

E in questo senso il libro vuole essere un “bussola” per orientare figli e genitori. “Con Mariastella abbiamo condiviso la musica dell’anima, quella che parla più delle parole. Siamo partiti dal nulla e con la passione e l’amore molti di noi sono riusciti ad arrivare dove mai avremmo pensato”, ha osservato invece Al Bano. Mariastella Giorlandino da 40 anni lavora nell’universo sanitario, occupandosi dell’evoluzione della società e dei suoi bisogni. Architetto, pittrice, imprenditrice, amministratore di Rete Artemisia Lab, in questo libro si mette a nudo parlando della sua storia personale e del suo approccio alla vita e al lavoro, ma anche del mondo della sanità e della politica. “teorema della passione. Storie e idee di una manager che governa il presente e progetta io futuro”, edito da Mondadori, si chiude con i saluti di Maria Grazia Cucinotta, Simona, Rossella, Fiamma e Giuppy Izzo, Pino Insegno e Al Bano. Alla presentazione milanese hanno partecipato anche Melania Rizzoli e Daniela Javarone.

