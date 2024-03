La storia di Marco Tosi, dal ripopolamento delle montagne a un modo 'lento' di fare cultura

La Libreria Alpe Colle rilancia la nuova stagione con un’inaugurazione il 13 e 14 aprile nelle Valli del Verbano Cusio Ossola. La storia della libreria, considerata tra le più alte delle Alpi italiane, risale a diverso tempo fa, quando Marco Tosi decide di ‘rilanciare’ un alpeggio familiare: “L’Alpe torna ora a vivere di libri e convivialità grazie alla prima libreria a cielo aperto in alpeggio sulle Alpi italiane, un luogo di cultura e grande fascino per scoprire le montagne intorno al Lago Maggiore” spiega. “Una sfida culturale”, la aveva definita Tosi a LaPresse, per “riprendersi” la montagna, il tempo lento, per dare spazio alla cultura e a un modo diverso di vivere alcuni luoghi. Ripopolamento delle montagne e costuzione di una rete anche nazionale sono gli obiettivi del 37enne che ora riapre, all’aperto, in vista dell’estate. La libreria non ha mai ufficialmente chiuso, restando aperta quasi sempre in modo spontaneo a viandanti e scalatori, soprattutto durante i weekend, anche d’inverno. Tosi è anche da anni ‘animatore’ di alcuni eventi culturali a Verbania, tra i quali la presentazione della cinquina del Premio Strega che avviene ormai da anni sul Lago Maggiore.

Migliaia di titoli fuori catalogo saranno esposti all’inaugurazione e saranno in vendita nel secondo weekend di aprile, ci saranno prodotti tipici per un aperitivo in alta quota. Saranno organizzate per l’occasione postazioni di lettura immerse tra i faggi. La Libreria Alpe Colle sarà poi aperta tutti i weekend per tutta la stagione.

