Annalena Benini annuncia 7 big al suo fianco, nella redaione anche Igiaba Scego e Francesca Sforza

Presentate le novità del Salone del Libro di Torino 2024, il primo guidato da Annalena Benini. “Ho pensato di costruire il Salone attraverso sette sezioni tematiche e una redazione. Ogni tema verrà affidato a un curatore, che avrà il compito, nella sua totale libertà, di ideare, orchestrare e condurre una serie di incontri all’interno delle giornate del Salone, uno al giorno. È un modo per raccontare il mondo che si muove attraverso delle rubriche” ha annunciato la nuova direttrice del Salone, parlando al Teatro Gobetti in occasione de ‘Il Salone che verrà’, la presentazione del progetto 2024-2026 della rassegna torinese.

Le sette sezioni saranno quella dell’editoria, dell’arte, del romanzo, del romance, della leggerezza, dell’informazione e del cinema. “Farò qualcosa di nuovo come è naturale che sia – ha aggiunto Benini -. Ora posso cominciare a mettere le mie idee al servizio del Salone. Sono qui per portare la mia personalità e il mio sentimento”. La redazione ideata dalla nuova direttrice sarà composta invece da Paola Peduzzi, Igiaba Scego, Francesca Sforza e Tiziana Triana.

Benini: “Raccolgo una grande eredità”

“Raccolgo una grande eredità, un Salone così in salute che posso permettermi di pensare di percorrere delle strade nuove. Poi ci sono elementi di continuità, al centro di tutto c’è l’amore per i libri e per la letteratura”. Ha detto la nuova direttrice del Salone del Libro Annalena Benini a margine de ‘Il Salone che verrà’, presentazione del progetto 2024-2026 della rassegna torinese che si è svolta al Teatro Gobetti. “Ci sono sette sezioni, che in futuro potranno arricchirsi perché servono i temi pee raccontare il mondo che si muove – ha aggiunto – Ho pensato che non c’era un modo migliore per farlo se non attraverso i temi, l’arte, la letteratura, il cinema, l’editoria, l’informazione, la leggerezza e il pianto”. “Io sono molto abituata a lavorare con le donne, è un esperimento che ho già fatto nel mio giornale e che ho voluto portare anche qui, mi trovo bene, c’è una grande armonia – ha concluso – Credo nello sguardo femminile”.

“L’indipendenza del Salone? Spero sia scontata, credo sia proprio il punto di partenza per lavorare, non ne conosco altri”.

Patrick Zaki sarà ospite il 17 ottobre

Patrick Zaki sarà ospite a Torino, al Sermig, il 17 ottobre, in un evento in collaborazione con ‘La Nave di Teseo’, nell’ambito della rassegna ‘Aspettando il Salone’. Lo ha annunciato Silvio Viale, presidente dell’Associazione ‘Torino, la Città del Libro’, parlando al Teatro Gobetti in occcasione de ‘Il Salone che verrà’, presentazione del progetto 2024-2026 del Salone del Libro con la nuova direttrice Annalena Benini. “Racconterà la sua esperienza in carcere”, ha spiegato Viale annunciando che l’evento sarà gratuito con ingresso su prenotazione.

