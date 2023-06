Michele Rech: "Fascismo? Non è più un ostacolo venire da quella storia"

Arriva la nuova serie tv di Zerocalcare. “Il fascismo non fa più paura? Non è evidentemente più un ostacolo venire da quella storia e rivendicare una continuità culturale con quella storia. Non c’è nessuna posizione preclusa per chi fa riferimento a quella storia lì, mentre per il nazismo si tiene un po’ più il punto. Non sono contento ma bisogna prendere atto che quella storia è finita, anche se per me non è così”. Lo dice Michele Rech, in arte Zerocalcare, presentando la sua nuova serie animata ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’ -sei episodi di circa mezz’ora ciascuno- che debutterà domani su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

“Non ritengo che chiunque abbia dubbi sulle modalità dell’accoglienza sia nazista, però cerco di fare una grossa distinzione tra chi vive sulla propria pelle tutta una serie di disagi e crede a delle soluzioni per me non condivisibili e persone che fanno speculazione politica (sull’accoglienza, ndr) e strumentalizzano queste persone per il proprio tornaconto elettorale. Non penso che le persone che stanno nei quartieri e la pensano in un certo modo siamo naziste, altrimenti sarebbe un mondo di nazisti”, aggiunge Zerocalcare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata