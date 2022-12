Anelli: "Rafforziamo la vocazione europea dell'ateneo"

Raccontare la storia e i suoi muri con una lezione-spettacolo. Nel giorno di Sant’Ambrogio l’Università Cattolica porta a Bruxelles un evento per trasmettere il sapere storico in modo avvincente ed emozionante. È l’evento dal titolo “Storie di Umanità Divisa: dalla Muraglia cinese a Banksy“, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Belgio e l’Istituto Italiano di Cultura presso il teatro dell’Iic di Bruxelles. Tra il pubblico numerosi giornalisti e personalità della vasta comunità italiana che vive nella capitale belga, sede delle istituzioni Ue. La lezione-spettacolo è un format originale di History Telling ideato da Paolo Colombo, Professore Ordinario di Istituzioni politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna anche Storia contemporanea.

“Siamo qui perché vogliamo essere presenti in mezzo ai nostri laureati che sono attivi nelle istituzioni comunitarie, per sottolineare e rafforzare la vocazione europea dell’ateneo – ha dichiarato a LaPresse il rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, a margine dell’evento -. Con il contributo che la nostra università, come tutte le università italiane, ha dato alla costruzione prima culturale dell’idea stessa di Europa e poi, dal punto di vista istituzionale, dando una forte spinta al costituirsi di una generazione di giovani che si sentono europei e pensano il loro futuro su una scala di tipo continentale”.

L’idea centrale è quella di insegnare e trasmettere il sapere storico anche fuori dall’accademia con modalità narrative innovative, attraverso una contaminazione della narrazione orale con la musica, i video, i disegni e altre forme artistiche. L’obiettivo finale è sfidare il cliché secondo cui “la storia è noiosa”, coinvolgendo anche emotivamente un pubblico ampio, senza mai sacrificare il rigore scientifico. “Per noi è una giornata molto speciale e ci fa piacere che questo evento avvenga nel giorno di Sant’Ambrogio, l’anniversario di fondazione della Cattolica e poi è una data speciale per i milanesi e per chi è legato a Milano – ha dichiarato a LaPresse la direttrice reggente dell’Istituto italiano di cultura di Bruxelles, Allegra Iafrate, a margine dello spettacolo -. Per noi dell’Istituto italiano è molto importante promuovere tutte le eccellenze del nostro paese e quella universitaria è naturalmente una delle più interessanti, soprattutto perché stasera vedremo un format diverso dal solito. È anche una riflessione metodologica, di come si può raccontare la storia senza utilizzare il canale della lezione frontale, più tipica. Quindi è un po’ un esperimento e siamo sicuri che sarà molto apprezzato dal pubblico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata