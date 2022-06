La showgirl è nuovamente testimonial per la stagione estiva

Elisabetta Canalis è ancora testimonial d’eccezione per la Regione Liguria. La showgirl è infatti nuovamente protagonista di uno spot per promuovere il territorio della Liguria, dopo la “cartolina” andata in onda durante le serate del Festival di Sanremo in cui l’ex velina aveva raccontato il suo speciale legame con la Regione. Anche questa campagna estiva “la mia Liguria” è stata realizzata dal regista Fausto Brizzi seguendo lo schema della precedente clip pubblicitaria. Tra settembre e ottobre arriverà poi il terzo spot. La clip dura 30 secondi ed è stata girata tra Santa Margherit Ligure e Portofino. “Le bellezze e le eccellenze del territorio ligure sono molte – ha raccontato Elisabetta Canalis – e per me è stato un piacere svelare il fascino di una regione che spesso mi ha accolta per lavoro o per svago. Questa occasione mi ha permesso di scoprirne anche aspetti e luoghi che ancora non conoscevo”.

