Lo ha annunciato il ministro Dario Franceschini

E’ la città che ha dato i natali a Gioachino Rossini, del quale nel 2018 è stato celebrato il 150° anniversario della morte. Ora Pesaro festeggia la nomina a Capitale della Cultura 2024, come annunciato oggi dal ministro Dario Franceschini. Secondo comune per popolazione della regione Marche (dopo Ancona), affacciata sul mare e attraversata dal fiume Foglia, Pesaro è un centro balneare situato tra due colline costiere: il Monte Ardizio a est-sud-est e il Monte San Bartolo a ovest-nord-ovest, che dà il proprio nome al Parco Naturale del Monte San Bartolo.

Pesaro possiede tradizioni culturali antiche. Per questo il suo patrimonio storico-artistico è importante e articolato, fatto di musei e biblioteche, chiese e teatri, ville, monumenti e palazzi gentilizi. E così l’identità della città passa anche attraverso i suoi ‘luoghi’: essi definiscono gli spazi del vivere civile, connotano positivamente la forma urbana, sono contenitori di istituzioni culturali e accolgono eventi diversi. Stagioni consolidate di prosa, musica e danza, mostre, concerti e incontri, performance e occasioni di formazione e conoscenza per grandi e bambini.

Pesaro, come detto, è la città di Rossini (29 febbraio 1792-13 novembre 1868), compositore e musicista di immenso valore per la capacità di innovare il linguaggio musicale e antesignano cosmopolita per le capitali europee toccate dal suo talento. Il progetto delle Celebrazioni Rossiniane nasce attorno al 150° anniversario della sua morte (1868/2018) per promuovere la figura di questo genio assoluto e raccontare al mondo la bellezza dell’Italia attraverso la sua vita e le opere immortali.Casa Rossini conserva materiale documentario tra cui stampe e cimeli legati alla sua vita e alla sua opera del grande compositore, mentre il Museo Nazionale Rossini racconta la vita, l’uomo e la grandezza dell’artista ma anche l’attualità della sua opera. Il Teatro Rossini ospita ogni anno il Rof (Rossini Opera Festival), un festival musicale lirico che dal 1980 si tiene annualmente ad agosto. Rof è anche il nome della Fondazione costituita nel 1994 per appoggiare la Fondazione Rossini nell’attività di recupero teatrale, musicologico ed editoriale della produzione rossiniana.

La tradizione marinara della città è ben documentata dal Museo Washington Patrignani. Tra gli eventi più significativi che hanno luogo a Pesaro nel corso dell’anno si segnalano, oltre al Rof, la Mostra internazionale del Nuovo Cinema, (Pesaro Film Festival) che si svolge a giugno.

Tanti i monumenti celebri della città, dalla quattrocentesca Rocca Costanza al Palazzo Ducale ora sede della Prefettura fatto erigere da Alessandro Sforza nella seconda metà del XV secolo, dal Museo Archeologico Oliveriano ai Musei Civici.

Dal 31 ottobre 2017, Pesaro è Città Creativa della Musica Unesco, un risultato storico che attesta in modo ufficiale il dna musicale del territorio

