La Polizia di Stato di Milano ha arrestato tre minorenni indagati per alcune rapine aggravate, per aver sfregiato un altro ragazzo in maniera permanente al volto sfregio permanente al volto, per lesioni aggravate e furto avvenuti durante una festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto. Due di loro sono stati portati in un carcere minorile e il terzo in una comunità. Le indagini, condotte della Squadra Mobile, hanno preso il via dall’intervento degli agenti del commissariato Bonola effettuato la sera del 2 ottobre 2021 in largo Gavirate, dove si stava svolgendo la festa. Molti residenti della zona e alcuni studenti partecipanti alla festa avevano richiesto l’intervento della Polizia a seguito di alcune aggressioni realizzate da un gruppo di ragazzi che si era introdotto abusivamente alla festa. Lo stesso gruppo aveva iniziato a provocare altri ragazzi per poi aggredirli per rubare loro il telefono cellulare, catenine e braccialetti. Alcune vittime avevano tentato di fuggire ma erano state raggiunte e aggredite prima di riuscire a entrare in metropolitana.

