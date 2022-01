Per il Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa San Paolo laudatio di Franco Frattini

Laurea honoris causa in Giurisprudenza alla Link Campus University per Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa San Paolo. A spiegare le motivazioni della scelta il rettore Carlo Alberto Giusti, la laudatio è stata svolta da Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e leader program di Facoltà. Fratti ha ripercorso le tappe del percorso professionale di Lucchini, individuando per ciascuno passaggio nelle più importanti imprese e istituzioni finanziarie italiane le motivazioni strategiche di interesse generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata