Ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore

Al via la 24ma edizione del premio Magna Grecia Awards, ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, che quest’anno si terrà nella suggestiva cornice del sagrato della Basilica di San Nicola di Bari, città che per un giorno diventa la capitale della cultura della vita. Una serata ricca di ospiti, di valori e di emozioni, presentata da Fabio Salvatore e Nunzia De Girolamo, in cui celebrare e promuovere un’idea di bellezza legata alle virtù dello spirito, un nuovo umanesimo dopo l’annus horribilis che abbiamo vissuto, il ritorno alla vita e alla libertà. ‘Ed io avrò cura di te’, chiaro omaggio al compianto Maestro Franco Battiato, è il claim di quest’edizione così speciale, un riferimento alla cura, all’attenzione e all’amore non tanto verso se stessi, quanto verso il prossimo.

“Raccontare e condividere la vita è un insegnamento che la pandemia ci ha fatto fortemente capire. – afferma Fabio Salvatore – Non condividere come si fa in un post ritoccato, ma narrare la verità, perché la verità ci porta all’amore. Questa edizione avrà il sapore della cura del cuore e dell’anima, della bellezza di ciò che vive dentro noi e che sarà raccontata da tutti i nostri ospiti e premiati, uomini e donne che ci lasceranno un grande messaggio: la vita non riparte, continua anche quando perdi ogni equilibrio. Il Magna Grecia Awards è proprio questo, ‘il dolce stil novo’ dell’umanità”.

Tra gli ospiti che riceveranno l’ambito riconoscimento, selezionati per il contributo alla società offerto nell’ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale, interverranno molti personaggi della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria, accanto a giovani talenti e influencer di punta del panorama italiano, per consolidare la connessione avviata lo scorso anno con le nuove generazioni e i loro linguaggi.

I premiati

Nel settore comunicazione e giornalismo i premiati sono: Marco D’Annolfi, Sabrina Giannini, Domenico Iannacone, Myrta Merlino, Maurizio Molinari, Federico Palmaroli, Veronica Ruggeri, Francesco Vecchi e Francesco Verderami. Per cultura e scienza: Maria Chiara Carrozza, Nicoletta Mantovani, Luisa Torsi, Alberto Veronesi, Luciano Violante. Per la cultura della vita: Malika Chalhy, Ina Napoli e Salvatore Battaglia, Marco Palumbo, Georgette Polizzi, Luca Vigilante Edward Von Freymann. Per lo spettacolo: Giusy Buscemi, Haroun Fall Giacomo Ferrara, Eugenio Franceschini, Erasmo Genzini, Claudia Tranchese, Elisa Visari. Per la musica: Alfa, Pierdavide Carone, Corallo, Dardust, Alessandra Flora, Fulminacci, Gio Evan Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, Peter White. Per la tv: Elenoire Casalegno, Carlo Conti, Vincenzo Morgante, Roberto Pisoni. Per lo sport, danza e benessere: Alessandro Cavallo, Elena D’Amario, Gianluca Mech, Francesca Piccinini. Per il settore moda: Michele e Francesca Chiocciolini, Brunello Cucinelli, Tamu McPherson, Mattia Narducci. Per i millennials: Jody Cecchetto, Zoe Massenti, Rametta, Valeria Vedovatti. Nel premio speciale ‘Franco Salvatore’: Giuseppe Condorelli, Antonio Giordano, Aleida Guevara, Francesco Messina Michele Mirabella.

Oltre ai premiati sono molte le figure di spicco che presiedono l’iniziativa: il Mons. Vincenzo Paglia come Presidente Onorario, Nunzia De Girolamo in qualità di Presidente d’Edizione e, in veste di Madrina d’Eccezione, Lorella Cuccarini, ormai da anni ambasciatrice straordinaria dell’evento. Accanto ad esse, impreziosiscono la kermesse la soprano anglo-italiana Carly Paoli in qualità di Extraordinary World Ambassador e le Extraordinary Ambassador Anna Dello Russo, giornalista e icona della moda italiana nel mondo, ed Elisa Maino, influencer tra le più seguite e apprezzate, nonché numerosi ospiti tra cui Giovanni Caccamo, Laura Valente e Angelina Mango, Cristiano Caccamo, Paola Di Benedetto, Marta Losito e Gordon. Il progetto Magna Grecia Awards è curato dall’autore televisivo Gianfranco Scancarello. Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Mango al cantautore Fulminacci da Laura Valente, moglie dell’artista scomparso nel 2014.

“Mi emoziona vedere e percepire come la Puglia e i pugliesi ancora una volta si stiano adoperando per donare qualcosa di sé al mondo culturale ed in particolar modo alla cultura della vita. Celebrarla e raccontarla è il miglior modo per ritornare a riprenderci la nostra identità. – commenta Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia – E mi emoziona ancor di più sapere che il 25 avrò l’onore di tributare un riconoscimento ad Aleida Guevara che ci insegna da donna e da medico, come suo padre, come tenere sempre alta la speranza attraverso l’impegno professionale e civile, la dedizione, l’amore verso il prossimo”.

Il Magna Grecia Awards: cos’è

Il Magna Grecia Awards 2021 rinnova inoltre la sua partnership solidale con il progetto 30 Ore per la Vita, di cui Lorella Cuccarini è socio fondatore e testimonial, e si svolge sotto il patrocinio di importanti partner istituzionali: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia, Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Teatro Pubblico Pugliese. Ispirato ai valori e agli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per “celebrare il cuore, il pensiero, l’azione” e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

