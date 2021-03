La motocicletta della Piaggio diventa un simbolo del design italiano

Una motocicletta accessibile a tutti nell’Italia che esce dalla seconda guerra mondiale: il 29 marzo 1946 Piaggio lancia sul mercato la “Vespa”. Uno scooter all’insegna del design italiano destinato a diventare un mito. Progettata nel 1944, la Vespa si vede per la prima volta il 24 marzo 1946 alla Mostra della Meccanica e Metallurgia di Torino. Il suo modello è brevettato il 23 aprile 1946. In 75 anni il successo è planetario. La Vespa è stata esposta in tutto il mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata