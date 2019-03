Corruzione, arrestato Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina. Di Maio: "Fuori dal M5S"

Il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Insieme a lui sono finite in manette altre tre persone per un presunto giro di corruzione e presunte tangenti legate alle autorizzazioni per alcuni progetti immobiliari.

In particolare, l'esponente del M5S avrebbe incassato direttamente o indirettamente delle elargizioni dal costruttore Luca Parnasi. In cambio De Vito avrebbe promesso - all'interno dell'amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Raggi - di favorire il progetto collegato allo stadio. A seguito dell'arresto, Luigi Di Maio ha annunciato che De Vito è "fuori dal Movimento".

Indagini e intercettazioni - Corruzione e traffico di influenze illecite i reati a vario titolo contestati nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo impianto sportivo dei giallorossi, alla costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Trastevere e alla riqualificazione dell'area degli ex Mercati generali nel quartiere Ostiense.

Secondo gli inquirenti di Roma "sussisteva un vero e proprio sodalizio" tra Marcello De Vito e l'avvocato Camillo Mezzacapo, anche lui arrestato nell'ambito dell'inchiesta che porta in carcere il presidente dell'Assemblea capitolina.

In un'intercettazione nello studio legale di Mezzacapo i due, si legge nell'ordinanza della gip Maria Paola Tomaselli, "discutono dell'attuale congiuntura politica favorevole per massimizzare i loro profitti illeciti e si esprimono in termini assolutamente espliciti. Il legale afferma in maniera chiara che lui e De Vito devono sfruttare fino in fondo la situazione che si è venuta a creare con la nomina di De Vito a presidente del Consiglio di Roma Capitale: 'questa congiunzione astrale tra... tipo l'allineamento della cometa di Halley.. hai capito? cioè e' difficile che secondo me si riverifichi così noi... Marce'... dobbiamo sfruttarla sta cosa, secondo me, cioè guarda... ci rimangono due anni".

Per gli inquirenti Mezzacapo assume il ruolo di vero e proprio procuratore del pubblico ufficiale e spiega all'esponente grillino "come la situazione debba essere sfruttata al massimo in ragione della rilevante circostanza che il suo potere di influenza e di intervento già consistente in virtù dell'incarico rivestito nonché della risalente appartenenza alla parte politica che ha espresso il sindaco di Roma Capitale, siano notevolmente amplificati per il fatto che il Movimento risulta essere non più solo al governo della citta' ma al governo del Paese". Una "congiuntura astrale", scrive ancora la gip, "paragonata da Mezzacapo alla cometa di Halley presentando una serie di eventi difficilmente riproponibile e quindi un occasione da non perdere".

I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione alla misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma che prevede quattro arresti e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. Sono in corso perquisizioni degli uffici di De Vito in Campidoglio. I militari stanno setacciando anche la sua abitazione, in cerca di documenti.

Le reazioni - "Marcello De Vito è fuori dal MoVimento 5 Stelle. Mi assumo io la responsabilità di questa decisione, come capo politico, e l'ho già comunicata ai probiviri", ha scritto Di Maio su Facebook, aggiungendo che "quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del MoVimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto. Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe dinamiche, per un eletto M5S, è inaccettabile".

"De Vito - ha continuato Di Maio - non lo caccio io, lo caccia la nostra anima, lo cacciano i nostri principi morali, i nostri anticorpi. Ciò che ha sempre distinto il MoVimento dagli altri partiti è la reazione di fronte a casi del genere. De Vito potrà e dovrà infatti difendersi in ogni sede, nelle forme previste dalla legge, ma lo farà lontano dal MoVimento 5 Stelle".

"I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento, ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio. La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti", è il commento di Nicola Morra, presidente commissione Antimafia ed esponente del M5S.



