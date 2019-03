Ong italiana salva 49 migranti e va a Lampedusa. La Gdf intima lo stop. La risposta: "Onde di tre metri. Proseguiamo per salvarci la vita"

La nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans ha recuperato i passeggeri di un gommone in avaria. Il ministero degli Interni ha annunciato una direttiva per bloccare le navi delle ong, ma il sindaco dell'isola dice: "Il nostro porto è aperto". Drammatico botta e risposta riferito da un cronista di Repubblica a bordo

Primo braccio di ferro tra una ong italiana e il Viminale sul tema del soccorso ai migranti. La nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando e ha salvato una cinquantina di migranti. "Ci stiamo dirigendo verso Nord, verso il nostro Paese, perché noi battiamo bandiera italiana. Andiamo verso Nord per dare un porto sicuro a questi naufraghi, come dice la nostra legge, e come dice anche l'umanità", ha affermato Luca Casarin, a bordo dell'imbarcazione. Ma dal ministero dell'Interno si parla immediatamente di direttive per lo stop alle azioni illegali delle ong e Matteo Salvini in un tweet ribadisce: "I porti erano e rimangono chiusi".

I porti erano e rimangono CHIUSI.https://t.co/TSle90ViEf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 marzo 2019

Questa mattina, alle prime luci del'alba (secondo quanto riferisce un giornalista di Repubblica a bordo della Mare Jonio) c'è stato un drammatico dialogo tra la guardia di finanza (dopo che la guardia costiera aveva dato il via libera per ridossarsi a mettersi alla fonda a Lampedusa) e la nave. La Gdf ha intimato alla Mare Jonio di spegnere i motori e di non entrare nelle acque territoriali italiane. Da bordo dell'unità di Mediterranea Saving Humans il comandante ha risposto: "Siamo in pericolo di vita. Ci sono onde alte tre metri. Proseguiamo per ridossarci a Lampedusa".

MARE JONIO HA SALVATO 49 PERSONE DA UN NAUFRAGIO: ADESSO L’ITALIA CI INDICHI UN PORTO SICURO. #SavingHumanshttps://t.co/439immr0p2 pic.twitter.com/uZnTEaUvZv — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 18 marzo 2019

Nel frattempo la nave è arrivata nei pressi dell'isola, come conferma LaPresse il sindaco di Lampedusa Totò Martello. "La nave Mare Ionio è ormeggiata davanti a Lampedusa. E la posso vedere dal mio ufficio qui in Comune. Non c'è motivo che non entrino in porto, se sono in difficoltà. Il porto è aperto, non c'è nessuna ordinanza".

Le persone a bordo del gommone, 49 migranti di cui 12 minori, si trovavano in mare da quasi 2 giorni e, nonostante le condizioni di salute risultino abbastanza stabili, sono tutte molto provate con problemi di disidratazione. Il personale medico di Mediterranea sta prestando assistenza.

Il Viminale, intanto, risponde con una una direttiva, firmata da Salvini, per ribadire le procedure dopo eventuali salvataggi in mare dei migranti. Il documento è stato inviato al capo della polizia, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al comandante generale della guardia di finanza, al comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, al capo di Stato maggiore della Marina Militare e per conoscenza al capo di Stato maggiore della Difesa. Nel testo viene sottolineato che la priorità rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell'autorità nazionale territorialmente competente, secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare. Qualsiasi comportamento difforme, sostiene il ministero dell'Interno, può essere letto come un'azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata