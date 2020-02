In fiamme palazzina Aler nel Milanese: 2 morti

Grave incendio a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Due persone sono morte. Le vittime, secondo quanto riporta Areu - Azienda regionale emergenza urgenza, hanno 80 e 52 anni. Il rogo è divampato verso le 8.30 al terzo piano di un palazzo Aler di 8 piani in via Sturzo 11. I condomini coinvolti sono 24, tra cui un disabile che, soccorso, sta bene e non ha necessitato il trasporto in ospedale. Sette residenti sono stati portati al pronto soccorso, quattro in quelli di Cernusco sul Naviglio e tre a Melzo. Sul posto sono intervenute sette ambulanze, due automediche e una autoinfermieristica.

