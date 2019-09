Italia vince Ig Nobel Medicina su ricerca pizza contro malattie

di mrc/scp

Milano, 13 set. (LaPresse) - L'Italia ha vinto il premio Ig Nobel per la Medicina per uno studio sul fatto che "la pizza fatta e mangiata in Italia può proteggere da malattie e morte". I riconoscimenti della rivista 'Improbable Research' e dell'università di Harvard mirano a premiare le ricerche che "fanno ridere ma anche riflettere" e a celebrare "l'inusuale, onorare l'immaginazione e stimolare l'interesse della gente per la scienza, la medicina e la tecnologia".

Presente alla cerimonia, in rappresentanza del team di ricerca, Silvano Gallus, capo laboratorio di epidemiologia degli stili di vita dell'Istituto Mario Negri di Milano.

