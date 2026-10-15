Riscaldamenti, da oggi a Milano si posso accendere i termosifoni: tutte le regole

A Milano è arrivato il momento di accendere i termosifoni. Da oggi, giovedì 15 ottobre, è consentito utilizzare i riscaldamenti negli edifici cittadini, ma con alcune limitazioni sugli orari e sulle temperature. Le regole, stabilite da un’ordinanza del Comune, tengono conto delle temperature ancora superiori alla media stagionale e puntano a contenere i consumi energetici, le emissioni climalteranti e l’inquinamento atmosferico.

Orari di accensione

Dal 15 al 30 ottobre i riscaldamenti potranno essere accesi per un massimo di otto ore al giorno, nella fascia compresa tra le 5 e le 23. Dal 31 ottobre e fino al termine della stagione termica, invece, il limite salirà a 13 ore giornaliere, sempre tra le 5 e le 23. Il periodo di accensione terminerà il 15 aprile 2027, salvo eventuali nuove disposizioni.

Temperature massime

L’ordinanza comunale conferma anche i limiti alle temperature interne degli edifici. Per le abitazioni e gli altri edifici residenziali, la temperatura massima consentita è di 19°C, con una tolleranza di 2°C. Si tratta di un grado in meno rispetto ai 20°C previsti dalla normativa nazionale. Per gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il limite resta invece fissato a 18°C, con una tolleranza di 2°C.

Chi è escluso dalle limitazioni

Come previsto anche negli anni precedenti, alcune categorie di edifici sono escluse dalle restrizioni. Tra queste rientrano gli ospedali, le cliniche, le case di riposo, gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Per gli edifici che rientrano nelle categorie esentate, dunque, non si applicano le limitazioni previste dall’ordinanza comunale per gli altri impianti di riscaldamento.