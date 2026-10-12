Lecce, consigliere del PD aggredito da persone incappucciate

Un consigliere comunale del Comune di Salve (Lecce), Claudio Martella, è stato aggredito questa mattina da due persone incappucciate. Sui social il locale circolo dem gli ha espresso solidarietà.

Si tratta di “un atto grave e inaccettabile che colpisce non solo la persona, ma le istituzioni che rappresenta e l’intera nostra comunità. A Claudio va la nostra piena solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che i responsabili vengano al più presto individuati. La violenza non può e non deve mai avere spazio nel confronto politico. Esprimiamo la più ferma condanna per la vile aggressione fisica subita questa mattina dal nostro Consigliere Claudio Martella da parte di due persone incappucciate”, si legge ancora nel post.

Stefanazzi (Pd): “Solidarietà a Martella, in Salento situazione oltre i limiti”

“Quello che è accaduto questa mattina a Salve a Claudio Martella, consigliere comunale ed ex sindaco, aggredito da due persone incappucciate nello scantinato della sua abitazione mentre usciva per andare al lavoro, non è un semplice episodio di cronaca. È un agguato preparato da chi conosceva le sue abitudini e i suoi orari, e come tale va trattato. A Claudio e alla sua famiglia va il mio abbraccio più forte, insieme all’augurio di una pronta guarigione”, ha affermato Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito democratico. “Ma la solidarietà, da sola, non basta più. In Salento la situazione è ormai da allarme rosso. Non è un’impressione: lo dicono i numeri. Nel 2025 la Puglia è tornata a essere la regione italiana con il più alto numero di intimidazioni agli amministratori locali, e quella di Lecce è la seconda provincia d’Italia, dietro soltanto a Napoli. Chi pensa di condizionare con la violenza la vita democratica dei nostri comuni deve sapere che troverà le istituzioni unite e determinate. Ho piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine, che sono certo faranno piena luce su quanto accaduto. Ma il governo deve prendere atto che in questo territorio c’è un’emergenza criminalità che è diventata gravissima e intervenire di conseguenza”, ha aggiunto.