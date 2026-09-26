Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: “Da chiusura indagini su Sempio valuteremo richiesta revisione”

Nuovo passo verso una possibile richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. “Attendiamo senza fare alcuna previsione su quello che succederà a partire da lunedì. La chiusura delle indagini e la ricezione delle carte relative alle indagini stesse che ci porterà eventualmente alla richiesta di revisione”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Antonio De Rensis che, insieme con la collega Giada Bocellari, difende Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. Lunedì è atteso l’avviso di chiusura indagini sul nuovo indagato per il delitto, Andrea Sempio.
Difesa Sempio: “Siamo in febbrile ma serena attesa”
“Siamo in febbrile, vigile, ma serena attesa”, dice a LaPresse l’avvocato Liborio Cataliotti che, insieme con la collega Angela Taccia, rappresenta la difesa di Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini della Procura di Pavia, la cui chiusura è attesa per il prossimo lunedì 28 settembre.
“Non è detto che la chiusura delle indagini venga poi immediatamente notificata, potrebbero passare anche molti giorni, ma data la mediaticità del caso, potrebbe avvenire anche immediatamente”, ha aggiunto.