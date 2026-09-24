Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi

Il figlio del fondatore della Lega è stato condannato per appropriazione indebita, truffa e l’indebita percezione di oltre 12mila euro di reddito di cittadinanza

Riccardo Bossi, figlio del defunto fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato arrestato mercoledì e portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per un totale di cinque anni e nove mesi di reclusione.

Il provvedimento eseguito dai carabinieri è stato disposto e firmato dal Procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, per tutta una serie di condanne diventate definitive per fatti di appropriazione indebita, truffa e l’indebita percezione di oltre 12mila euro di reddito di cittadinanza fra 2020 e 2023 con un’attestazione falsa. Esclusa dall’ordine di carcerazione la vicenda dei presunti maltrattamenti nei confronti della madre che è ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione.