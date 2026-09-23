Operaio morto al Colosseo, il direttore: "Disposta la chiusura in segno di lutto"

“Su indicazione del ministro Giuli che è stato qui tutta la notte a seguire le drammatiche vicende della morte dell’operaio Andrea Moretti, abbiamo disposto la chiusura dell’intero parco e la sospensione di tutti i lavori in corso all’interno dell’intero territorio del Parco del Colosseo”. Lo ha detto Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo, dopo l’incidente sul lavoro avvenuto nella notte nel monumento simbolo di Roma, che ha causato la morte di Moretti, operaio rocciatore di ventidue anni della provincia di Teramo. Il lavoratore ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di dieci metri mentre installava il nuovo impianto di illuminazione. “Questa chiusura, a quest’ora, è dovuta all’organizzazione delle attività di sospensione, in primis, consentire a chi non ha avuto il tempo di essere avvisato stamattina di poter entrare e quindi in qualche modo garantire la visita a circa 6.500 persone. Le altre saranno preventivamente avvisate”, ha aggiunto Quirici, che fa sapere: “Abbiamo anche sospeso tutte le attività culturali in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di Andrea Moretti”.