Operaio morto al Colosseo, Cgil: "Ci stringiamo alla famiglia, siamo a disposizione"

“Nelle prossime ora cercheremo la famiglia a cui ci stringiamo e come sempre la nostra organizzazione, la Cgil, le nostre categorie, sono a disposizione per sostenere sia tutto il percorso giudiziario ma anche per stargli vicino in un momento così difficile, perché vi assicuro che è la cosa più dolorosa per chi sta dalla parte dei lavoratori è quello di pensare e affrontare la morte di un compagno e di un collega. Quindi siamo impegnati e vi assicuro che siamo scossi e dentro ci sono centinaia di lavoratori che come noi sono scossi, perché un loro collega ha perso la vita e lo ha fatto lavorando per la collettività”. Lo ha detto il segretario generale Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola dopo l’incidente sul lavoro avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo in cui è morto Andrea Moretti, operaio rocciatore di ventidue anni della provincia di Teramo, dopo essere precipitato da un’altezza di dieci metri mentre installava il nuovo impianto di illuminazione.